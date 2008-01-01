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Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 06:12 Понедельник, 24 июля



Предстоящим днем столичный регион будет находиться на северной периферии антициклона. При переменной облачности местами не исключен небольшой кратковременный дождь. Максимальная температура воздуха в Москве 23..25, по области 20..25 градусов. Ветер северо-западный 3-8 м/с. Атмосферное давление составит 746 мм рт.ст., что близко к норме. Относительная влажность воздуха около 50 %.



В Москве и Подмосковье сохранится комфортная погода с метеопараметрами, соответствующими норме. Такая погода не должна вызвать метеопатических реакций у большинства жителей региона. И только отдельные возмущения геомагнитного поля могут стать причиной недомогания у метеочувствительных людей с патологиями сердечно-сосудистой системы. / meteonovosti.ru /



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