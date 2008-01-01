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Новости погоды

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Германию заливают дожди

ИА "Метеоновости" / 14:59 Воскресенье, 23 июля

  Германия оказалась на пути следования атлантического циклона и его атмосферных фронтов. И фронты проявили себя. В минувший день, 22 июля, прошли грозовые дожди, выпало от 15 до 25 мм осадков, на Берлин во время ливня вылилось до 59 мм небесной влаги. Дул сильный ветер, в порывах до 15-20 м/с, в отдельных районах страны порывы достигали 26 м/с.

24 июля циклон немного ослабеет и отправится портить погоду в Италию. Но атмосферные фронты по-прежнему сильны. В Германии возможен дождь, ночью термометры покажут 12..17 градусов, днем 19..24. До конца недели в стране будет дождливо, температура воздуха в пределах нормы, ночью 11..16, днем 18..23. / meteonovosti.ru /
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