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Уральский регион во власти непогоды



ИА "Метеоновости" / 14:45 Воскресенье, 23 июля



Небольшой волновой циклон принес на Урал грозовые дожди и порывистый ветер. Начались дожди во второй половине дня 22 июля и продолжались всю ночь. Количество выпавших осадков в различных районах составило от 20 до 33 мм. Но на этом стихия не успокоится. Циклонический вихрь отправится портить погоду в Западную Сибирь. А в Уральский регион придет циклон из Республики Коми. 24 июля температура воздуха немного понизится, днем 23..28 градусов, при облачности до 18. Продут дожди от небольших до умеренных, на западе сильные дожди, в отдельных районах грозы. При грозе ветер будет усиливаться до 15 м/с, в Пермском крае до 20 м/с. / meteonovosti.ru /



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