Новости погоды
На Северном Кавказе жара ослабеет, а дожди усилятся
ИА "Метеоновости" / 14:26 Воскресенье, 23 июля
В минувший день, 22 июля, на юге ЕТР было неспокойно. Из-за атмосферных фронтов, пересекающих регион, прошли дожди, местами сильные и очень сильные. Ливневой дождь обрушился на Армавир, где выпало до 51 мм осадков, досталось Адыгее и Калмыкии, но здесь осадков было меньше. В зоне действия атмосферных фронтов оказался и Ставропольский край (до 45 мм).
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24 июля на улучшение погоды рассчитывать не приходится, влияние на погоду будет оказывать барическая ложбина, атмосферные фронты снова напомнят о себе. Пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы, в отдельных районах возможны сильные дожди с градом и порывистым ветром до 20-25 м/с. Преобладающая температура воздуха 25..30 градусов, местами до 34, в восточных районах до 37. / meteonovosti.ru /