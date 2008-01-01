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На Северном Кавказе жара ослабеет, а дожди усилятся



ИА "Метеоновости" / 14:26 Воскресенье, 23 июля



В минувший день, 22 июля, на юге ЕТР было неспокойно. Из-за атмосферных фронтов, пересекающих регион, прошли дожди, местами сильные и очень сильные. Ливневой дождь обрушился на Армавир, где выпало до 51 мм осадков, досталось Адыгее и Калмыкии, но здесь осадков было меньше. В зоне действия атмосферных фронтов оказался и Ставропольский край (до 45 мм).



24 июля на улучшение погоды рассчитывать не приходится, влияние на погоду будет оказывать барическая ложбина, атмосферные фронты снова напомнят о себе. Пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы, в отдельных районах возможны сильные дожди с градом и порывистым ветром до 20-25 м/с. Преобладающая температура воздуха 25..30 градусов, местами до 34, в восточных районах до 37. / meteonovosti.ru /



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