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Новости погоды

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На юге Западной Сибири ухудшение погодных условий

ИА "Метеоновости" / 13:48 Воскресенье, 23 июля

  Южные районы Западной Сибири находились в антициклоне, облаков и осадков здесь было немного, днем воздух прогревался до 21..26 градусов. А класс пожарной опасности увеличивался местами до чрезвычайного. Но уже 24 июля ситуация изменится: юго-восточные области Западной Сибири окажутся во власти небольшого волнового циклона. Здесь ожидается заметное ухудшение погодных условий: пройдут небольшие и умеренные дожди, прогремят грозы, при грозах дожди будут сильными, возможен град. Утром при прояснении сгустятся туманы. Местами ветер в порывах достигнет 17 м/с. Температура воздуха повысится до 23..28 градусов, местами до 33, лишь в Томской области при облачности 17..22 градуса. Начавшиеся дожди заметно снизят класс пожарной опасности. / meteonovosti.ru /
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