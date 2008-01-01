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Аномально высокая температура сохраняется на севере Сибири



ИА "Метеоновости" / 13:03 Воскресенье, 23 июля



На Ямале и на Таймыре среднесуточная температура воздуха превышает привычные значения на 6-8, а местами и на 10 градусов. На Ямале и в Ханты-Мансийском автономном округе ночью термометры показывают 12..17, а днем воздух прогревается до 25..30 градусов. Столь высокая температура здесь связана с теплым сектором циклона.



В ближайшие дни ситуация начнет меняться, атмосферное давление повысится, влияние на погоду начнет оказывать антициклон. На Ямале температура без существенных изменений, 26..31 градус, местами небольшой дождь, в Ханты-Мансийском округе 24..29, в западных районах местами сильные дожди, возможны грозы - скажется влияние атмосферных фронтов. На Таймыре по-прежнему тепло. На севере 10..15, местами до 20, небольшие осадки и порывистый ветер. А на юге воздух прогреется до 22..27, местами 17..22 градуса. / meteonovosti.ru /



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