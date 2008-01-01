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ИА "Метеоновости" / 12:39 Воскресенье, 23 июля



В Москве облаков прибавилось, но в них есть просветы. Осадков нет. Воздух в городе прогрелся до 20,3 на станции ВДНХ. На Балчуге теплее, 20,7, в МГУ прохладнее, 19,6 градусов. Северо-Западный ветер дует со скоростью 3-8 м/с. Относительная влажность воздуха понизилась до 50 %, атмосферное давление в норме, 747 мм рт. ст. / meteonovosti.ru /



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