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Новости погоды

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На Чукотке ожидаются сильные дожди и порывистый ветер

ИА "Метеоновости" / 12:05 Воскресенье, 23 июля

  Обширный циклон и его атмосферные фронты стали причиной сильного дождя и порывистого ветра на Чукотке. Циклонический вихрь находился на северо-востоке Якутии, а его фронты портили погоду в южных и юго-восточных районах Чукотки. 22 июля порывы ветра на побережье достигали 19 м/с, прошел сильный дождь, выпало до 26 мм осадков.

24 июля циклонический вихрь отправится далее на восток, но фронты не сдадут позиции. Пройдут дожди, ночью в северных районах местами сильные. Ветер в порывах достигнет 13-18 м/с, ночью и утром на побережье Берингова пролива порывы до 20-25 м/с. Температура воздуха будет выше климатической нормы 4-6 градусов. В течение суток 10..15, местами +1..+6, в континентальных районах днем при прояснении 20..25 градусов. / meteonovosti.ru /
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