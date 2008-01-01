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В Узбекистане погода бьет рекорды



ИА "Метеоновости" / 11:22 Воскресенье, 23 июля



Аномально жаркая погода установилась в Узбекистане. Среднесуточная температура воздуха превышает климатическую норму на 2-4 градуса. Ночью термометры показывают около 20 градусов, а днем при ясном небе воздух раскаляется до 40 и более градусов. Жаркие и солнечные дни в Узбекистане не редкость. Хорошо прогретый воздух поступает сюда с южными потоками из Ирана.



Новый температурный рекорд состоялся в Чимбае: днем термометры показали 40,9 градуса, что выше предыдущего рекорда, установленного в 1941 году, на 0,8 градуса.



И на ближайшую неделю прогноз синоптиков неутешителен: ожидается солнечная и очень жаркая погода, ночью 25..30 градусов, а днем 38..42, не за горами очередные рекорды. / meteonovosti.ru /



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