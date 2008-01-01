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ИА "Метеоновости" / 10:53 Воскресенье, 23 июля



Над московским небом осадков немного. Светит солнце. Воздух прогрелся до 15.8 градуса. На Балчуге теплее, 17,3. Относительная влажность воздуха около 70 %, атмосферное давление в норме, 747 мм рт. ст. Ветер слабый. / meteonovosti.ru /



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