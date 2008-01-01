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Погода в северо-западных областях



ИА "Метеоновости" / 09:58 Воскресенье, 23 июля



Скандинавский антициклон добрался до северо-западных областей. Во Псковской области сегодня, 23 июля, осадков не ожидается, в остальных областях возможен кратковременный дождь, скажется влияние циклона с центром над Архангельской областью. Атмосферные фронты этого вихря принесут в Карелию сильные дожди. Прогремят грозы и в Ленинградской области. Днем воздух прогреется до +18..+23, на востоке Ленинградской области, в тыловой части циклона, прохладнее, до +15. В Карелии +14..+19.



В начале следующей недели, 24 июля, в большинстве районов пройдут кратковременные дожди, в Новгородской области возможна гроза. В Ленинградской области дожди усилятся до ливневых. Днем 17..22, местами до +25.



25 июля во Псковской области снова будет сухо, на остальной территории лишь местами кратковременный дождь. В большинстве областей станет теплее, днем +20..25. / meteonovosti.ru /



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