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Новости погоды

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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 05:32 Воскресенье, 23 июля

  Усиливается влияние гребня антициклона. Но циклоническая деятельность на высоте, не исключает местами небольшие кратковременные дожди, преимущественно на севере области и Москвы. Максимальная температура воздуха в столице составит 21..23, по области от 20 до 25 градусов тепла. Средняя за сутки температура воздуха будет чуть ниже климатической норме. Ветер западный 3-8 м/с. Атмосферное давление в пределах нормального - 747 мм рт.ст.. Относительная влажность воздуха около 45%.

В Москве и области ожидается комфортная погода с основными метеорологическими показателями близкими к своей климатической норме и с оптимальным содержанием кислорода в воздухе, что благоприятно для большинства людей, даже метеозависимых. Лишь возмущенный геомагнитный фон, прогнозируемый в этот день, может негативным образом отразиться на самочувствии людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, у которых возможны мигрени и головные боли. / meteonovosti.ru /
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