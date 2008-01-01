

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

На курортах юга неустойчивый характер погоды



ИА "Метеоновости" / 14:21 Суббота, 22 июля



Атмосферные фронты снова продолжат заливать южные регионы европейской России. 23 июля местами по региону пройдет кратковременный дождь, гроза, в Краснодарском, Ставропольском краях и республиках северного Кавказа (кроме Дагестана) отдельные сильные дожди, град. Комплекс неблагоприятных явлений ожидается в Калмыкии, до конца суток 23 июля пройдут сильные дожди в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра 20-22 м/с. Дневная температура по региону составит 28..33, местами воздух прогреется до 37, в предгорьях 24..29, на черноморском побережье 25..30. Высокая температура сохранит чрезвычайную пожароопасность в южной половине и в отдельных районах северной половины Волгоградской области, в степных районах Северной Осетии, на севере Ингушетии и местами в северо-западных районах Чеченской Республики. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



