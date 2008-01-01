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Новости погоды

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В Салехарде температура на грани рекорда

ИА "Метеоновости" / 13:55 Суббота, 22 июля

  В Ямало-Ненецком автономном округе не по сезону тепло. Всю неделю среднесуточная температура по региону превышала климатическую норму на 4-9 градусов. В городе Салехарде на 4-7 градусов. Максимальная температура в городе всю неделю приближалась к рекордным показателям, но пока так и не преодолела тридцатиградусную отметку. Минимальное значение, между максимальной температурой и абсолютным рекордом дня, было вчера, 21 июля. Столбик термометра поднялся до отметки в 29,9 градусов, до перекрытия предыдущего максимума не хватило 1,4 градуса, он принадлежит 2013 году, тогда температура достигла 31,3 градусов. Сегодня, 22 июля, установлению нового рекорда мешает дождь. А вот в воскресный день шансы возрастут, после полудня ожидается +25..+31. В начале следующей недели, температура начнет приближаться к своим привычным значением, жара немного спадет. / meteonovosti.ru /
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