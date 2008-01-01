Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Суббота
22 июля 2017
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

В Центральных областях сыро и ветрено

ИА "Метеоновости" / 13:29 Суббота, 22 июля

  Дождями и ветром жителей Центральных областей уже не удивить. Но минувшим днем, 21 июля, погода внесла разнообразие. Так, например в Москве вместе с обложным дождем наблюдался град. Сильный дождь с грозой был отмечен в Брянской (до 17 мм), ивановской, Ярославской (до 16 мм) областях. Сегодня вероятность сильных дождей сохраняется в Тульской, Орловской, Брянской и Калужской областях, с грозами, градом и порывистым ветром до 17 м/с, в Брянской до 20 м/с, в Орловской до 22 м/с. В северной половине Центрального района погоду будет определять окраина Скандинавского антициклона и при переменной облачности местами пройдет небольшой кратковременный дождь. В воскресный день с усилением гребня антициклона характер погоды начнет меняться. На западе и центре наконец-то осадков не ожидается, на остальной территории пройдут небольшие дожди. В отдельных районах гроза. При грозах порывы ветра до 12-17 м/с. Температура существенно не изменится, ночью в пределах +8..+13, на севере прохладней до +6, днем +19..+24, на севере и северо-востоке до +17, по южным областям до 27. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
12:00
местное
+19
Сб.
22 июл.
+22
Вс.
23 июл.
+23
Пн.
24 июл.
+24
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+50
Ахваз		 -4
Ла-Пас

некомфортное место: Никольское
комфортное место: Висейлия

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100