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В Центральных областях сыро и ветрено



ИА "Метеоновости" / 13:29 Суббота, 22 июля



Дождями и ветром жителей Центральных областей уже не удивить. Но минувшим днем, 21 июля, погода внесла разнообразие. Так, например в Москве вместе с обложным дождем наблюдался град. Сильный дождь с грозой был отмечен в Брянской (до 17 мм), ивановской, Ярославской (до 16 мм) областях. Сегодня вероятность сильных дождей сохраняется в Тульской, Орловской, Брянской и Калужской областях, с грозами, градом и порывистым ветром до 17 м/с, в Брянской до 20 м/с, в Орловской до 22 м/с. В северной половине Центрального района погоду будет определять окраина Скандинавского антициклона и при переменной облачности местами пройдет небольшой кратковременный дождь. В воскресный день с усилением гребня антициклона характер погоды начнет меняться. На западе и центре наконец-то осадков не ожидается, на остальной территории пройдут небольшие дожди. В отдельных районах гроза. При грозах порывы ветра до 12-17 м/с. Температура существенно не изменится, ночью в пределах +8..+13, на севере прохладней до +6, днем +19..+24, на севере и северо-востоке до +17, по южным областям до 27. / meteonovosti.ru /



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