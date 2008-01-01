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Штормовая погода на юге Урала



ИА "Метеоновости" / 13:07 Суббота, 22 июля



В трех регионах юга Урала объявлено штормовое предупреждение. Днем 22 июля в Пермском крае, Свердловской и Челябинской областях ожидается сильный и очень сильный дождь, сильный ливневый дождь, гроза, град, шквалистое усиление ветра в порывах до 25 м/с. Большинство районов юга Урала окажутся под влиянием атмосферных фронтов циклона, центр которого кружит над Республикой Коми. Самые интенсивные осадки ожидаются с прохождением фронта окклюзии. В воскресенье в большинстве районов юга Урала интенсивность осадков ослабеет, пройдут небольшие и умеренные дожди, и лишь в ночь с 22 на 23 июля возможны сильные дожди. В отдельных районах прогремит гроза, сохранится вероятность града. Ночью и утром местами туман. Ветер будет преобладать западных направлений, скорость 4-9 м/с, при грозах усиление, порывы до 15-20 м/с. Днем в Пермском крае +18,+23, в Свердловской области после полудня до +26, в Челябинской области еще теплее, 30 градусов тепла, В Курганской области +24,+29. / meteonovosti.ru /



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