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Новости погоды

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Сейчас в Москве

ИА "Метеоновости" / 12:49 Суббота, 22 июля

  В Москве небо затянуто плотной облачностью. Солнечные лучи совсем не проходят. Температура за последние три часа существенно не изменилась. А на станции ВДНХ и вовсе понизилась на 0,3 градуса и составляет сейчас 18,5. Теплее всего по-прежнему в Балчуге. До +19,3. Повысилась температура в Михайловское, и составляет +16,5. Максимальная скорость ветра, до 2 м/с, наблюдается в Домодедово, а скорость 1 м/с отмечается в Немчиновке, Балчуге, Внуково, Шереметьево. На остальных метеостанциях Москвы ветра нет - штиль. / meteonovosti.ru /
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Ахваз		 -4
Ла-Пас

некомфортное место: Никольское
комфортное место: Висейлия

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