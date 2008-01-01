

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Сейчас в Москве



ИА "Метеоновости" / 12:49 Суббота, 22 июля



В Москве небо затянуто плотной облачностью. Солнечные лучи совсем не проходят. Температура за последние три часа существенно не изменилась. А на станции ВДНХ и вовсе понизилась на 0,3 градуса и составляет сейчас 18,5. Теплее всего по-прежнему в Балчуге. До +19,3. Повысилась температура в Михайловское, и составляет +16,5. Максимальная скорость ветра, до 2 м/с, наблюдается в Домодедово, а скорость 1 м/с отмечается в Немчиновке, Балчуге, Внуково, Шереметьево. На остальных метеостанциях Москвы ветра нет - штиль. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



