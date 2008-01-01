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Новости погоды

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Непогода добралась до Курил

ИА "Метеоновости" / 12:13 Суббота, 22 июля

  Пока большую часть юга Дальнего Востока заливало дождями, Курильские острова оставались в стороне от непогоды. Но минувшем днем, 21 июля, ненастье добралось и до Курильской гряды. Местами по региону прошли небольшие дожди, а вот ветер усилился в порывах до 24 м/с. Сегодня, 22 июля, через острова протянулись атмосферные фронты, они станут виновниками дождливой и ветреной погоды. Станет прохладней всего +11,+16 и только на юге до +20. В воскресенье, 23 июля, характер погода продолжит ухудшаться, причиной станет волновой циклон, который принесет на юг гряды сильные дожди. Температура днем на большей части Курильских островов будет в пределах от +13 до +18. / meteonovosti.ru /
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