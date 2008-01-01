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Очень сильные дожди на юге Дальнего Востока



ИА "Метеоновости" / 11:56 Суббота, 22 июля



Прошедшая неделя оказалась для юга Дальнего Востока сырой и ветреной, погодой управлял циклон. Во многих регионах прошли очень сильные дожди. Минувший день, 21 июля, не стал исключением. Больше всего небесной влаги досталось Владивостоку, за 12 часов выпало 67 мм осадков, наблюдался ветер до 21 м/с. Прошло только 2 декады месяца, а в городе уже количество выпавших осадков составляет 214 мм, это 130% от месячной нормы. Проливные осадки не обошли стороной и остров Сахалин. Максимальное количество осадков наблюдалось в столице округа, в Южно-Сахалинске, до 58 мм. Также интенсивные дожди прошли в Стародубское, Огоньки, Новиково, Корсаков.



В последний день недели, 23 юля, распогодится. На острове Сахалин, лишь местами пройдет небольшой дождь, с дневной температурой +15,+20. А вот в Приморском крае и вовсе осадков не ожидается, температура повысится до +25,+30, на побережье +17,+22. / meteonovosti.ru /



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