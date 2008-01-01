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Из летописи московской погоды



ИА "Метеоновости" / 10:11 Суббота, 22 июля



22 июля погода в столице вполне соответствует климатической норме. Среднесуточная температура и фон атмосферного давления приблизились к привычным для этого времени года значениям.



Днем воздух прогреется до 23..25. При переменной облачности осадков не ожидается.



Но погода в Москве далеко не всегда соответствует календарю. Так, в далеком 1888 году воздух под утро остыл до 6,2 градуса, а в 2010 году была сильная жара, +35,2 градуса. В июле 2010 годы было установлено 10 рекордов тепла. С 22 по 29 июля рекорды обновлялись каждый день.



Бывали в Москве и сильные дожди, до 20,2 мм осадков выпало в 1898 году. Грозы гремели в 1974, 1981, 1990 и 1994 годах, в 1981 году ветер в порывах усиливался до 16 м/с.



В прошлом, 2016 году, среднесуточная температура воздуха была несколько ниже нормы, 17,7 градуса, ночью 13,6, днем 22,1, прошли дожди, выпало 11 до 25 мм осадков. / meteonovosti.ru /



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