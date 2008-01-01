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Новости погоды

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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 07:29 Суббота, 22 июля

  В этот субботний день погода должна порадовать жителей Московского региона. При переменной облачности осадков не ожидается, воздух в столице прогреется до 23..25 градусов тепла, в Подмосковье все те же пределы 20..25 градусов. Среднесуточная температура воздуха по-прежнему вблизи климатической нормы. Атмосферное давление чуть подрастет и в середине дня составит 749 мм рт. ст., что соответствует нормальному. Относительная влажность воздуха около 40 %. Ветер северо-западный 3-8 м/с.

В целом погода комфортная с основными метеорологическими показателями близкими к своей климатической норме и с оптимальным содержанием кислорода в воздухе, что благоприятно для большинства людей, даже метеозависимых. Лишь неустойчивый геомагнитный фон, прогнозируемый в этот день, может негативным образом отразиться на самочувствии людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, у которых возможны мигрени и головные боли. / meteonovosti.ru /
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