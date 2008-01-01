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Новости погоды

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Количество тропических циклонов увеличилось до пяти

ИА "Метеоновости" / 14:33 Пятница, 21 июля

  Сезон тропических циклонов в Тихом океане продолжается. 21 июля их количество увеличилось до пяти.

Один из них зародился в Южно-Китайском море и пока находится в стадии тропической депрессии, поэтому имени еще не получили, да и скорость ветра в нем не превышает 25 м/с. Еще два шторма, Нору и Кулап, образовались совсем недавно, скорость ветра в них увеличилась до 35 м/с, и угрозы для побережья они не представляют.

Ураган Фернанда движется к Гавайским островам, но силы его убывают и никакого ущерба он не принесет. Еще один шторм, Грег, постепенно теряет силу и отходит от берегов Мексики. / meteonovosti.ru /
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