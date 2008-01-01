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Новости погоды
В Архангельской области снова непогода
ИА "Метеоновости" / 14:17 Пятница, 21 июля
Ливневые дожди с грозами обрушились на Архангельскую область 20 июля. Около месячной нормы осадков вылилось за сутки на станции Зимнегорский Маяк. Сильные дожди были связаны с прохождением атмосферного фронта.
И 22 июля погодные условия в Архангельской области не улучшатся. Влияние на погоду начнет оказывать циклонический вихрь и его атмосферные фронты. Пройдут небольшие и умеренные дожди, прогремят грозы, в отдельных районах возможны ливневые дожди. Ветер в порывах будет усиливаться до 12-17 м/с, днем 21..26, местами до 16 градусов. / meteonovosti.ru /
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