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Новости погоды

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В Архангельской области снова непогода

ИА "Метеоновости" / 14:17 Пятница, 21 июля

  Ливневые дожди с грозами обрушились на Архангельскую область 20 июля. Около месячной нормы осадков вылилось за сутки на станции Зимнегорский Маяк. Сильные дожди были связаны с прохождением атмосферного фронта.

И 22 июля погодные условия в Архангельской области не улучшатся. Влияние на погоду начнет оказывать циклонический вихрь и его атмосферные фронты. Пройдут небольшие и умеренные дожди, прогремят грозы, в отдельных районах возможны ливневые дожди. Ветер в порывах будет усиливаться до 12-17 м/с, днем 21..26, местами до 16 градусов. / meteonovosti.ru /
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