Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Пятница
21 июля 2017
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Сильные дожди и ветер на Сахалине и в Хабаровском крае

ИА "Метеоновости" / 13:58 Пятница, 21 июля

  В минувший день, 20 июля, южные районы Дальнего Востока находились в циклоне. Из-за атмосферных фронтов, пересекавших регион, дожди местами были сильными, ветер в порывах превышал 20 м/с. На Сахалине прошли сильные дожди, выпало до 15-25 мм осадков, в Невельске до 48 мм. До 24 м/с усиливался ветер на Монероне и на Крильоне. В Хабаровском крае количество осадков составило до 40 мм, гремели грозы, ветер при грозах достигал 24 м/с.

22 июля влияние циклонического вихря ослабеет, на смену ему придет антициклон. На Сахалине и в Хабаровском крае местами пройдут кратковременные дожди от небольших до умеренных. В Хабаровском крае термометры покажут 23..28 градусов, при облачности 19..24, в северных районах до 13..18. На Сахалине 18..23. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
12:00
местное
+22
Сб.
22 июл.
+22
Вс.
23 июл.
+23
Пн.
24 июл.
+24
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+47
Абадан		 -3
Потоси

некомфортное место: Хопен
комфортное место: Гармиш-Партенкирхен

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100