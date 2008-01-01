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Сильные дожди и ветер на Сахалине и в Хабаровском крае



ИА "Метеоновости" / 13:58 Пятница, 21 июля



В минувший день, 20 июля, южные районы Дальнего Востока находились в циклоне. Из-за атмосферных фронтов, пересекавших регион, дожди местами были сильными, ветер в порывах превышал 20 м/с. На Сахалине прошли сильные дожди, выпало до 15-25 мм осадков, в Невельске до 48 мм. До 24 м/с усиливался ветер на Монероне и на Крильоне. В Хабаровском крае количество осадков составило до 40 мм, гремели грозы, ветер при грозах достигал 24 м/с.



22 июля влияние циклонического вихря ослабеет, на смену ему придет антициклон. На Сахалине и в Хабаровском крае местами пройдут кратковременные дожди от небольших до умеренных. В Хабаровском крае термометры покажут 23..28 градусов, при облачности 19..24, в северных районах до 13..18. На Сахалине 18..23. / meteonovosti.ru /



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