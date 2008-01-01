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Новости погоды

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На центр Москвы обрушился ливень с градом

ИА "Метеоновости" / 13:37 Пятница, 21 июля

  В 12 часов в Москве погода была еще вполне комфортной, сухой и теплой. Но буквально через 15-20 минут, небо закрыла черная грозовая туча, начался ливень, местами наблюдался град.

Менее чем за час в районе Пресни, выпало 5,2 мм осадков. При этом на севере столицы, на ВДНХ, дождя не было совсем, хотя гроза гремела.

Наиболее сильный ливень прошел на территории Новой Москвы, в Троицке за час выпало 7,9 мм осадков.

Быстро начавшись, дождь так же быстро и прекратился. И вновь на столичном небе засияло солнце! / meteonovosti.ru /
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