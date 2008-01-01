

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Жара сохраняется на юго-востоке Северо-Кавказского округа



ИА "Метеоновости" / 13:34 Пятница, 21 июля



Погода в Северо-Кавказском регион весьма неоднородна. На западе дожди и грозы, на востоке - сильная жара и ни капли дождя.



20 июля в Краснодарском крае на атмосферном фронте отмечались ливни в сопровождении порывистого ветра. Досталось, в основном, Черноморскому побережью. В Новороссийске ветер усиливался до 21 м/с, выпало до 68 мм осадков, гремели грозы. В Геленджике осадков было немного, до 10 мм, зато порывы ветра достигали 25 м/с, в Джубге количество осадков составило 81 мм. А на востоке территории сохранялась жаркая погода. В Вологодской области воздух раскалялся до 39,3 градуса, в Калмыкии было еще жарче, 40,1.



22 июля в регионе сохранится повышенный фон атмосферного давления, на юге и юго-востоке по-прежнему очень жарко, до 40 градусов. А в западной половине пройдут дожди, местами грозы, в республиках Северного Кавказа отдельные сильные дожди, возможен град, при грозе ветер в порывах будет усиливаться до 15-20 м/с. Температура воздуха 28..33 градуса. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



