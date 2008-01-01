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На юге Центрального округа ожидается ненастная погода



ИА "Метеоновости" / 13:17 Пятница, 21 июля



погода на юге Центрального округа заметно испортится: на смену солнечным дням придут грозовые ливни с порывистым ветром.



Атмосферное давление в Центральном районе останется повышенным, но коррективы в погоду внесет холодный фронт. Температура воздуха немного понизится, пройдут дожди, прогремят грозы, усилится ветер. И если в северной половине дожди преимущесвенно небольшие, и порывы ветра не превысят 17 м/с, то на юге, вблизи атмосферного фронта, ситуация хуже.



В Брянской и Орловской областях пройдут дожди, в отдельных районах сильные, местами прогремят грозы, возможен град. При грозе ветер будет усиливаться до 22 м/с. Днем воздух прогреется до 19..24 градусов в Брянской области, а в Орловской термометры покажут 22..27. Сильные дожди, местами с грозами, ожидаются и в Тульской области, но здесь ветер слабее, 12-17 м/с.



23 июля атмосферное давление продолжит расти, облаков и осадков станет меньше. На большей части Центрального района дожди пройдут лишь местами, а на юге, в зоне действия очередного атмосферного фронта, погода будет далека от идеальной: снова грозовые дожди и порывистый ветер. / meteonovosti.ru /



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