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Новости погоды
О погоде в округах Москвы
ИА "Метеоновости" / 12:46 Пятница, 21 июля
В 12 часов в Москве переменная облачность без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном 20-22 градуса; Северном 21-23 градуса, Северо-восточном 21 -22 градуса, Восточном 21 градус, Юго-восточном 20-21 градус; Южном 22 градуса; Юго-западном 21-22 градуса, Западном 21-22 градуса, Северо-западном 20-21 градус.
В Зеленограде без осадков, температура воздуха 20-21 градус, на территории Новой Москвы без осадков, температруа воздуха 20-22 градуса. / meteonovosti.ru /
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