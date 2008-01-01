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Новости погоды

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В Приморье грозовые дожди и порывистый ветер

ИА "Метеоновости" / 11:32 Пятница, 21 июля

  Сильные ливни с грозами и порывистым ветром обрушились на Приморский край 20 июля. Регион оказался на южной периферии монгольского циклона. Сильные грозовые дожди прошли на холодном фронте, который перемещался северо-запада на восток края. На побережье ветер усиливался до 15-20 м/с, во Владивостоке порывы ветра достигали 25 м/с. Да и количество осадков впечатляет: за сутки во Владивостоке выпало до 62 мм, в Чугуевке и в Анучино до 79 мм, в Тимирязевском 88 мм. Месячная норма осадков для июля во Владивостоке составляет 164 мм.

22 июля Приморье и Хабаровский край окажутся в антициклоне. В Приморском крае осадки прекратятся, юго-западный ветер будет дуть со скоростью 6-11 м/с. Ночью небольшое понижение температуры до 13.18 градусов, в горных районах до 7. А днем воздух прогреется до 22..27 градусов. / meteonovosti.ru /
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