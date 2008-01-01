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Новости погоды

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На юге Восточной Сибири хозяйничают атмосферные фронты

ИА "Метеоновости" / 10:55 Пятница, 21 июля

  Южные районы Восточной Сибири в минувший день находились в циклоническом вихре, в зоне действия атмосферных фронтов. 20 июля в Тыве прошли дожди, прогремели грозы, ветер усиливался до 15-20 м/с, выпал град диаметром до 8 мм. На юге Красноярского края с прохождением атмосферного фронта были связаны сильные грозовые дожди, количество выпавших осадков до 39 мм.

22 июля циклон, круживший над югом Восточной Сибири, переместится к северу Забайкальского края. Активные атмосферные фронты проявят себя в Тыве и в Хакасии. Ухудшение погоды ожидается в Забайкалье, а в центральных и южных районах Красноярского края дожди ослабеют, местами прогремят грозы, при грозах ветер будет усиливаться до 14 м/с. В Тыве и в Хакасии местами дожди, грозы, порывы ветра до 20 м/с, преобладающая температура 23..28 градусов, местами 15..20. В Хакасии возможен град. В Забайкалье дожди, местами ливни и грозы, порывы ветра в отдельных районах 16-21 м/с, температура воздуха днем 23..28, при облачности до 15 градусов. / meteonovosti.ru /
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