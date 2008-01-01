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Новости погоды

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Этот день в истории наблюдений над погодой в Москве

ИА "Метеоновости" / 09:45 Пятница, 21 июля

  В столице и ее окрестностях после прохлады и затяжных дождей установилась наконец вполне комфортная погода. Вот и сегодня лишь в первой половине дня местами возможен кратковременный дождь, а максимальная температура составит 21:23 градуса.

Но не всегда погода была в ладу с нормой. Случались в этот день и прохлада, и жара.

За всю историю инструментальных наблюдений за погодой в Москве, самыми холодными сутки 21 июля были в далеком 1901 году. Минимальная температура составила +6.1 градуса.

Еще раньше, в 1885 году этот день был самым жарким за весь период наблюдений. После полудня максимальная температура составила +32.7 и жарче 21 июля с тех пор ни разу не бывало.

Самые сильные дожди в этот день заливали Москву в 2000 году. За сутки местами выпало порядка 39.5 мм осадков, что составляет почти половину от месячной нормы. / meteonovosti.ru /
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Факт
9:00
местное
+18
Пт.
21 июл.
+23
Сб.
22 июл.
+23
Вс.
23 июл.
+23
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+43
Рас-аль-Хайма		 -2
Ла-Пас

некомфортное место: Дуглас
комфортное место: Волноваха

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