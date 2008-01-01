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Этот день в истории наблюдений над погодой в Москве



ИА "Метеоновости" / 09:45 Пятница, 21 июля



В столице и ее окрестностях после прохлады и затяжных дождей установилась наконец вполне комфортная погода. Вот и сегодня лишь в первой половине дня местами возможен кратковременный дождь, а максимальная температура составит 21:23 градуса.



Но не всегда погода была в ладу с нормой. Случались в этот день и прохлада, и жара.



За всю историю инструментальных наблюдений за погодой в Москве, самыми холодными сутки 21 июля были в далеком 1901 году. Минимальная температура составила +6.1 градуса.



Еще раньше, в 1885 году этот день был самым жарким за весь период наблюдений. После полудня максимальная температура составила +32.7 и жарче 21 июля с тех пор ни разу не бывало.



Самые сильные дожди в этот день заливали Москву в 2000 году. За сутки местами выпало порядка 39.5 мм осадков, что составляет почти половину от месячной нормы. / meteonovosti.ru /



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