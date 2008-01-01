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Новости погоды

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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 06:58 Пятница, 21 июля

  Предстоящим днем погоду в столичном регионе подкорректирует атмосферный фронт, который усилит неустойчивость и увеличит вероятность дождей.

По сведениям Метеобюро Москвы и области сегодня 21 июля при переменной облачности местами прошумят кратковременные дожди, не исключены грозы. Температурный режим в столице не изменится - в столице днем 21:23 градуса тепла, в Подмосковье - 20..25. Среднесуточная температура воздуха вблизи климатической нормы. Атмосферное давление стабильное и в середине дня составит 747 мм рт. ст., что в пределах нормальных значений. Относительная влажность воздуха около 60 %. Ветер западный, северо-западный 3-8 м/с, местами с порывами до 12-17 м/с.

Такие погодные условия, благоприятны для большинства людей. Заметных метеопатических реакций погода вызвать не должна, более того, самочувствие людей с заболеваниями бронхов и легких немного улучшиться. Дополнительными неблагоприятным фактором, который может негативным образом отразиться на самочувствии метеозависимых людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, станут отдельные возмущения магнитного поля Земли.

Геомагнитный фон неустойчивый с отдельными возмущенными периодами. / meteonovosti.ru /
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