

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

О погоде вечером в Москве



ИА "Метеоновости" / 15:29 Четверг, 20 июля



Погоду в Москве и области будет определять малоградиентное барическое поле. При переменной облачности по области местами соберется небольшой кратковременный дождь. Температура воздуха в Москве 19..21 градус, по области 16..21. Ветер западный, 3-8 м/с. Относительная влажность воздуха около 50%. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



