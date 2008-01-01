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Новости погоды
О погоде вечером в Москве
ИА "Метеоновости" / 15:29 Четверг, 20 июля
Погоду в Москве и области будет определять малоградиентное барическое поле. При переменной облачности по области местами соберется небольшой кратковременный дождь. Температура воздуха в Москве 19..21 градус, по области 16..21. Ветер западный, 3-8 м/с. Относительная влажность воздуха около 50%. / meteonovosti.ru /
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