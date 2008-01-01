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Новости погоды
О погоде в округах Москвы
ИА "Метеоновости" / 15:24 Четверг, 20 июля
В 15 часов в Москве переменная облачность без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном 21-24 градуса; Северном 20-21 градус, Северо-восточном 20 -21 градус, Восточном 21-22 градус, Юго-восточном 22-23 градус; Южном 22 градуса; Юго-западном 22-23 градус; Западном 20-22 градуса, Северо-западном 21-22 градуса.
В Зеленограде без осадков, температура воздуха 19 градус, на территории Новой Москвы без осадков, температруа воздуха 21-23 градуса. / meteonovosti.ru /
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