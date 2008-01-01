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Новости погоды

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О температурных рекордах России

ИА "Метеоновости" / 13:45 Четверг, 20 июля

  Для горного села Ахты, расположенного в Дагестане, для июля характерна умеренно теплая и сухая погода. Душная жара и зной, как на равнине, данной местности не свойственны. Средний максимум центрального месяца года даже не дотягивает до тридцатиградусной отметки и составляет +29.7 градусов.

Но в текущем июле в Дагестане часто случаются очень жаркие деньки. Не спала жара и в минувшие сутки. В Ахты в дневные часы воздух прогрелся до температуры +33.2 градусов, чем установил новый суточный рекорд. Предыдущий рекорд, удерживающийся с 1941 года и равный +32 градуса был преодолен. / meteonovosti.ru /
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