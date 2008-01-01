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Новости погоды

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В Казахстане жара поумерила свой пыл

ИА "Метеоновости" / 12:49 Четверг, 20 июля

  В этом году центральный месяц лета не испытывает жителей бывших среднеазиатских республик изнурительной жарой. Вот и в минувшие сутки среднесуточная температура воздуха на большей части территории Средней Азии была ниже нормы, в восточных областях Казахстана и на юге Туркменистана отставание от нормы составило 4 градуса.

Но, несмотря на отрицательную аномалию, абсолютные значения дневной температуры в Казахстане были вполне комфортными и составили от 23 до 27 градусов, а в Туркменистане было даже жарко, днем 33:38 градусов.

В Карагандинской области Казахстана температура воздуха даже установила новый суточный рекорд минимальной температуры. Под утро она составила всего 7 градусов, и предыдущий рекорд со значением +9 градусов, установленный в 1945 году, был преодолен. / meteonovosti.ru /
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