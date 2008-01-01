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Новости погоды
В приполярных районах России сохраняется аномальная погода
ИА "Метеоновости" / 12:46 Четверг, 20 июля
В текущие дни на крайнем северо-востоке европейской территории и севере Западной Сибири установилась аномально теплая погода. В минувшие сутки среднесуточная температура воздуха вновь превысила норму на 8-12 градусов.
В дневные часы в Воркуте и Салехарде дневная температура достигала тридцатиградусную отметку. Такие же значения температура достигала лишь в Крыму. Жарче было лишь в низовье Дона, Волги, в Краснодарском и Ставропольском краях. Здесь воздух прогревался до 31:36, а на востоке территории местами до 40 градусов. / meteonovosti.ru /
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