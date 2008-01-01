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О погоде в округах Москвы



ИА "Метеоновости" / 12:29 Четверг, 20 июля



В 12 часов в Москве облачная погода с прояснениями без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном 20-22 градуса; Северном 20-23 градуса, Северо-восточном 21 -22 градуса, Восточном 20-21 градус, Юго-восточном 19-21 градус; Южном 22 градуса; Юго-западном 20-21 градус; Западном 20-22 градуса, Северо-западном 20-22 градуса.



В Зеленограде без осадков, температура воздуха 21 градус, на территории Новой Москвы без осадков, температруа воздуха 19-21 градус. / meteonovosti.ru /



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