Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Четверг
20 июля 2017
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Сильные дожди в Краснодарском крае

ИА "Метеоновости" / 11:23 Четверг, 20 июля

  Днем в среду и минувшей ночью Краснодарский край пересекал холодный атмосферный фронт. В ночные часы над черноморским побережьем края, в районе Анапы, температурные контрасты в зоне фронта обострились. Свою роль сыграла и орография местности. На курортный город обрушился поток дождя. За один лишь час выпало 44 мм осадков, а за 12 часов количество осадков составило 91 мм. Дождь сопровождался грозой и усилением северо-восточного ветра до 15 м/с.

Следует заметить, что июльская норма осадков в Анапе составляет 33 мм. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
12:00
местное
+21
Пт.
21 июл.
+23
Сб.
22 июл.
+23
Вс.
23 июл.
+23
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+49
Абадан		 -8
Оруро

некомфортное место: Бамако
комфортное место: Редландс

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100