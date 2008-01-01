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Новости погоды
Сильные дожди в Краснодарском крае
ИА "Метеоновости" / 11:23 Четверг, 20 июля
Днем в среду и минувшей ночью Краснодарский край пересекал холодный атмосферный фронт. В ночные часы над черноморским побережьем края, в районе Анапы, температурные контрасты в зоне фронта обострились. Свою роль сыграла и орография местности. На курортный город обрушился поток дождя. За один лишь час выпало 44 мм осадков, а за 12 часов количество осадков составило 91 мм. Дождь сопровождался грозой и усилением северо-восточного ветра до 15 м/с.
Следует заметить, что июльская норма осадков в Анапе составляет 33 мм. / meteonovosti.ru /
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