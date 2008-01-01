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В выходные дни в Москве - комфортная погода



ИА "Метеоновости" / 11:09 Четверг, 20 июля



лета был скуп на тепло, за первые 20 дней температура воздуха оказалась ниже нормы почти на градус, а осадков выпало около 90 мм. Но ближайшие выходные станут подарком для жителей региона: температура воздуха достигнет 25 градусов, а небольшой дождь может собраться лишь в воскресенье, и в отдельных местах.



В пятницу столичный регион окажется в малоградиентном барическим поле. Ночью с юго-запада приблизится атмосферный фронт, который отметится дождем, местами с грозой. Его влияние на погоду Москвы и юга Подмосковья сохранится и в первой половине дня. При переменной облачности ночью и днем фон температуры практически не изменится: ночью в Москве 12..14 градусов, днем 21..23.



В субботу атмосферные фронты окажутся вдали от столицы, погода подарит москвичам солнечный и погожий денек. В воскресенье приближающийся с северо-запада циклон местами может стать причиной небольших кратковременных дождей, но пройдут они лишь местами и в основном в северной половине Подмосковья. Температура воздуха в выходные дни ожидается в пределах нормы. В ночные часы ее минимальное значение составит от 9 на севере столичного региона до 14 градусов в ее южных районах, в Москве 12..14 градусов. С восходом солнца воздух начнет быстро прогреваться и после полудня температура в Москве достигнет 23..25 градусов. Для нынешнего лета это станет событием! С начала сезона в городе было не более 6 дней с максимальной температурой воздуха 25 градусов и более.



Выходные можно провести у водоемов, температуры воды в Москва- реке 17-18 градусов. / meteonovosti.ru /



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