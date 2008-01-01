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Неблагоприятная погода на юге Сибири сохранится



ИА "Метеоновости" / 10:07 Четверг, 20 июля



Власть над погодой Сибири поделили между собой антициклон, который обживает северные территории и циклоны, следующие один за другим по южным районам. И если в северных районах за прошедшие сутки существенных осадков не отмечалось, то на юге Сибири дожди льют не переставая.



За прошедшие сутки сильными они были в Иркутской (до 15 мм), Омской (до 17 мм), Кемеровской (до 22 мм), Томской (до 24 мм) областях, в Алтайском крае (до 27 мм) и южных районах Красноярского края (до 28 мм).



Наибольшее количество осадков досталось Забайкальскому краю, где дождь был очень сильным (до 81 мм), сопровождался грозами и порывистым ветром.



В ближайшие сутки юг Сибири останется на пути контрастных атмосферных фронтов. На юге Западной Сибири, а также в Прибайкалье и Забайкалье ожидаются ливни, грозы, местами град и порывы ветра 15-20 м/с. / meteonovosti.ru /



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