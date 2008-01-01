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Новости погоды
Юг Дальнего Востока заливают дожди
ИА "Метеоновости" / 09:57 Четверг, 20 июля
Вся территория Дальневосточного округа в прошедшие сутки находилась в поле пониженного атмосферного давления, которое поддерживал обширный циклон с центром над севером Хабаровского края. Именно в крае в среду и в ночь на четверг и прошли самые интенсивные дожди. В Хабаровском крае местами выпало до 95 мм осадков, гремели грозы, порывы ветра достигали 28 м/с. Очень сильный дождь с грозой прошел и в Приморском крае, здесь копилка осадков пополнилась на 63 мм. Ненастная зона охватила и южные районы Якутии, здесь также отмечались грозы и сильные дожди, количеством до 29 мм.
Сегодня циклон еще останется в силе и почти не изменит своего местоположения.
В пятницу центр циклона сместится в Охотское море и охватит ненастной зоной всю территорию, примыкающую к акватории моря.
Еще один циклон сформируется на контрастном атмосферном фронте, проходящем по югу Дальневосточного округа. Предстоящей ночью сильными и очень сильными дождями он проявит себя в Приморском крае, днем в пятницу ненастная зона сместится на восток края, а в западной половине Приморья дожди начнут прекращаться. Сильные дожди ожидаются в предстоящие сутки и на Сахалине. Дожди будут сопровождаться грозами и усилением ветра до 22 м/с.
В выходные дни дождливая погода ожидается в большинстве районов Дальнего Востока, а в южных районах Хабаровского края и в Приморье существенных осадков уже не ожидается. / meteonovosti.ru /
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