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Новости погоды

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Этот день в истории наблюдений над погодой в Москве

ИА "Метеоновости" / 09:29 Четверг, 20 июля

  За всю историю инструментальных наблюдений за погодой в этот день, 20 июля, температурный режим не всегда был в ладу с климатической нормой.

Самым холодным раннее утро этого числа было в далеком 1914 году, когда температура в Москве понизилась до +6 градусов.

А самым жарким этот день случился еще раньше, в 1890 году. В послеполуденные часы воздух прогрелся до +35,8 градуса. И жарче 20 июля в столице с тех пор не бывало.

Самые сильные дожди в этот день заливали Москву в 2000 году. За сутки местами выпало порядка 40 мм осадков, что составляет почти половину от того количества осадков, что выпадают в столице за весь среднестатистический июль. / meteonovosti.ru /
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Факт
9:00
местное
+18
Чт.
20 июл.
+22
Пт.
21 июл.
+21
Сб.
22 июл.
+21
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

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По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+45
Месджеде-Солеймани		 -7
Беллинсгаузен

некомфортное место: Абердин
комфортное место: Гранада

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