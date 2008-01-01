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Новости погоды
Этот день в истории наблюдений над погодой в Москве
ИА "Метеоновости" / 09:29 Четверг, 20 июля
За всю историю инструментальных наблюдений за погодой в этот день, 20 июля, температурный режим не всегда был в ладу с климатической нормой.
Самым холодным раннее утро этого числа было в далеком 1914 году, когда температура в Москве понизилась до +6 градусов.
А самым жарким этот день случился еще раньше, в 1890 году. В послеполуденные часы воздух прогрелся до +35,8 градуса. И жарче 20 июля в столице с тех пор не бывало.
Самые сильные дожди в этот день заливали Москву в 2000 году. За сутки местами выпало порядка 40 мм осадков, что составляет почти половину от того количества осадков, что выпадают в столице за весь среднестатистический июль. / meteonovosti.ru /
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