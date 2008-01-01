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Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 05:41 Четверг, 20 июля



Предстоящим днем столичный регион будет находиться в южной части циклона. При переменной облачности местами пройдет небольшой кратковременный дождь. Максимальная температура воздуха в Москве 21..23, по области 20..25 градусов. Ветер западный 3-8 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 747 мм рт. ст., что вблизи нормального. Относительная влажность воздуха около 60%.



В столице и области ожидается вполне комфортная погода с благоприятными для большинства людей условиями: температура и атмосферное давление в пределах нормы, резких колебаний метеопараметров не ожидается. Утренние часы, когда содержание кислорода в воздухе оптимально, лучше использовать для пробежек и просто прогулок на свежем воздухе. / meteonovosti.ru /



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