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Новости погоды

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О погоде вечером в Москве

ИА "Метеоновости" / 15:31 Среда, 19 июля

  Погоду в Москве и области будет определять малоградиентное барическое поле. При переменной облачности местами соберется небольшой кратковременный дождь. Температура воздуха в Москве 17..19 градусов, по области 16..21. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Относительная влажность воздуха около 50%. / meteonovosti.ru /
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