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Новости погоды

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О погоде в округах Москвы

ИА "Метеоновости" / 15:23 Среда, 19 июля

  В 15 часов в Москве облачная погода с пррояснениями, без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном 20-21 градус; Северном 20-21 градус, Северо-восточном 20 -21 градус, Восточном 19-20 градусов, Юго-восточном 20-21 градус; Южном 20 градусов; Юго-западном 20-21 градус; Западном 19-20 градусов, Северо-западном 20-21 градус.

В Зеленограде без осадков, температура воздуха 20 градусов, на территории Новой Москвы местами слабый дождь, температруа воздуха 19-21 градус. / meteonovosti.ru /
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комфортное место: Мюриета

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