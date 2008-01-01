

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

О погоде в округах Москвы



ИА "Метеоновости" / 15:23 Среда, 19 июля



В 15 часов в Москве облачная погода с пррояснениями, без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном 20-21 градус; Северном 20-21 градус, Северо-восточном 20 -21 градус, Восточном 19-20 градусов, Юго-восточном 20-21 градус; Южном 20 градусов; Юго-западном 20-21 градус; Западном 19-20 градусов, Северо-западном 20-21 градус.



В Зеленограде без осадков, температура воздуха 20 градусов, на территории Новой Москвы местами слабый дождь, температруа воздуха 19-21 градус. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



