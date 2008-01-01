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Новости погоды

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Сложная гидрологическая обстановка в Якутии

ИА "Метеоновости" / 13:59 Среда, 19 июля

  С самого начала недели погоду на Дальнем Востоке определяют циклоны. Через южные районы Якутии с запада на восток проследовали с системой атмосферных фронтов два небольших циклона. С которыми была связана дождливая погода в регионе. В понедельник и в ночь на вторник на юге республики выпало местами 30-40 мм осадков, а в центральных районах Якутии до 74 мм за сутки, что почти вдвое выше климатической нормы месяца.

В результате обильных дождей резко ухудшилась гидрологическая обстановка в регионе. Вода на реке Лене в районе Якутска поднялась почти на 2 метра. По данным ФГБУ "ЯУГМС" вследствие дождевых паводков с реки Лена в районе города Якутска наблюдается подъем уровня воды с интенсивностью от 1 до 1,9 м за сутки. В пригороде столицы ожидается выход воды на пойму.

А формирование максимальных уровней воды ожидается с 21 по 23 июля. У города Якутска максимум достигнет отметки 500-530 см над нулем поста. Горожан и гостей столицы просят быть предельно осторожными и соблюдать правила безопасности. / meteonovosti.ru /
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