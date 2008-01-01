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Новости погоды

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По-летнему неустойчивая погода на юге Сибири

ИА "Метеоновости" / 13:05 Среда, 19 июля

  Обширный и слабовыраженный в приземном барическом поле циклон определяет условия погоды в большинстве южных регионов Сибири. Под влиянием этого атмосферного вихря и связанных с ним фронтальных разделов сохраняется неустойчивая погода с грозовыми дождями и порывистым ветром. Так, в ночь на 19 июля в Алтайском крае прошел сильный дождь, выпало до 26 мм, отмечалась гроза с порывами ветра до 22 м/с. В Новосибирской и Томской областях грозовые дожди вылили от 17 до 32 мм. В центре и на юге Красноярского края сильный грозовой дождь сопровождался градом, диаметр градин достигал 14 мм. В Иркутской области сильный дождь пополнит июльскую копилку осадков на 22 мм.

Сегодня сильные грозовые дожди и порывистый ветер ожидаются в Томской, Кемеровской областях, в Республике Алтай, в центральных и южных районах Красноярского края и в Хакасии. При грозах возможен град и порывы ветра до 18 м/с (в горах и на перевалах Республики Алтай до 23 м/с). / meteonovosti.ru /
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