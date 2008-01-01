Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Среда
19 июля 2017
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

О погоде в округах Москвы

ИА "Метеоновости" / 12:30 Среда, 19 июля

  В 12 часов в Москве переменная облачность без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном 20-22 градуса; Северном 20-23 градуса, Северо-восточном 20 -21 градус, Восточном 20-21 градус, Юго-восточном 20-21 градус; Южном 21 градус; Юго-западном 20-21 градус; Западном 20-21 градус, Северо-западном 19-20 градусов.

В Зеленограде без осадков, температура воздуха 19 градусов, на территории Новой Москвы без осадков, температруа воздуха 19-21 градус. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
12:00
местное
+20
Чт.
20 июл.
+22
Пт.
21 июл.
+21
Сб.
22 июл.
+21
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+49
Эс-Самава		 -3
Сальта

некомфортное место: Бхубанешвар
комфортное место: Мюриета

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100