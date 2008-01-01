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Новости погоды
О погоде в округах Москвы
ИА "Метеоновости" / 12:30 Среда, 19 июля
В 12 часов в Москве переменная облачность без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном 20-22 градуса; Северном 20-23 градуса, Северо-восточном 20 -21 градус, Восточном 20-21 градус, Юго-восточном 20-21 градус; Южном 21 градус; Юго-западном 20-21 градус; Западном 20-21 градус, Северо-западном 19-20 градусов.
В Зеленограде без осадков, температура воздуха 19 градусов, на территории Новой Москвы без осадков, температруа воздуха 19-21 градус. / meteonovosti.ru /
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