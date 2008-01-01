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Новости погоды

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Жара на севере Европейской России

ИА "Метеоновости" / 12:00 Среда, 19 июля

  "Макушка лета" не балует жителей центральной России теплом и солнцем. Чего не скажешь про северные регионы нашей страны: здесь установилось жаркое лето.

Крупномасштабные синоптические процессы складываются таким образом, что республика Коми, восток Архангельской области и Ненецкий автономный округ практически все время остаются в самых секторах циклонов. Южные и юго-восточные ветры несут в эти регионы все новые и новые порции тепла.

Именно здесь сформировалась и длительное время удерживается существенная (5-10, а местами 10-12 градусов) положительная аномалия средней суточной температуры воздуха. По абсолютной величине в минувшие сутки показания максимальных термометров вплотную приближались к отметке 30 градусов! В самом начале текущей недели воздух в Сыктывкаре раскалялся до 31.3 градуса. За Полярным кругом, в Нарьян-Маре за июль наберется около десятка дней с максимумом температуры воздуха 25-30 градусов.

В ближайшие сутки аномально жаркая погода в регионе сохранится. В Коми и Ненецком автономном округе местами пройдут грозовые дожди небольшой и умеренной интенсивности, а максимум температуры в дневные часы составит 24..29, местами до 31 градусов. В Архангельской области облаков и осадков будет чуть больше, фон температуры 19..24 градусов.

Столь высокий фон температуры и малое количество осадков не самым лучшим образом сказывается на пожарной обстановке. В Коми отмечается 8 действующих пожаров, 1 очаг зафиксирован в Архангельской области. Наивысший - 5 класс пожарной опасности отмечается в эти дни в Вельском, Устьянском и Мезенском районах Архангельской области, а также на северо-востоке Коми. / meteonovosti.ru /
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